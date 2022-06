Handwerker machen deutlich mehr Geschäft

Der Umsatz ist im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,4 Prozent angestiegen, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Den höchsten Zuwachs verbuchten Handwerksunternehmen für den privaten Bedarf (plus 39,1 Prozent), auch das Bauhauptgewerbe zog an (plus 24,9 Prozent). Alle Sparten legten zu. Einen Grund für die Entwicklung nannten die Statistiker wie üblich nicht, die Folgen der Corona-Pandemie dürften hierbei aber eine zentrale Rolle spielen. Das Vergleichsquartal 2021 war schwach.