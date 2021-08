Handwerker verlangen fast 1000 Euro für eine Sicherung

Für den Austausch einer Sicherung haben Handwerker in Nordrhein-Westfalen nach Polizeiangaben fast 1000 Euro von einer Frau verlangt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zahlte die 47-Jährige aus Wesel bei Düsseldorf dennoch die 965 Euro. Sie sei bei dem Vorfall, der sich bereits im Juli ereignete, zwar verunsichert gewesen, habe sich aber über die Reparatur gefreut. Die Handwerker hatte sie zuvor im Internet gefunden. Die Polizei mahnte in diesem Zusammenhang zur Vorsicht bei Handwerkerdiensten. Unter anderem sollen Verbraucher sich an örtliche Anbieter wenden, Preise vergleichen und möglichst einen Festpreis vereinbaren.