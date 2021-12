Handytarif soll Ticketkauf für Bus und Bahn vereinfachen

Köln (dpa/lnw)

Ein neuer landesweiter Handytarif soll den Ticketkauf für Busse und Bahnen in Nordrhein-Westfalen vereinfachen. «Tippen, einsteigen, losfahren, fertig», sagte Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) am Mittwoch in Köln bei der Vorstellung des Nahverkehrstarifs «eezy.nrw». Nutzer können demnach ab sofort mobil ein- und auschecken, ohne die Tarifzonen kennen zu müssen.

Von dpa