Hangrutsch in Siegen: Mehrere Wohnhäuser evakuiert

Wegen eines Hangrutsches in Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein) haben Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr mehrere Wohnungen evakuiert.

Davon seien mindestens 30 Menschen betroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach waren am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache etwa 20 Meter des Hangs abgerutscht. Verletzt wurde dabei niemand. An einem Auto entstand lediglich ein leichter Sachschaden. Die Häuser in dem Gefahrenbereich wurden vorsorglich geräumt und die Bewohner durch das Ordnungsamt betreut, wie der Sprecher sagte.