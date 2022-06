Harald Schmidt ist beim Reisen «ein deutscher Voll-Spießer»

Köln (dpa)

TV-Moderator Harald Schmidt (64) hat auf Reisen gelernt, dass er «ein deutscher Voll-Spießer» ist. «Ich bin nur eine Millisekunde davon entfernt zu fragen: Haben Sie auch Schnitzel?», sagte der Entertainer dem Magazin «Stern». Er sei nicht der Typ, der in Wahrheit in New York zu Hause sei - er sei der klassische deutsche «Touri».

Von dpa