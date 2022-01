Hauptbahnhof Dortmund wegen unbekanntem Gegenstand geräumt

Dortmund (dpa/lnw)

Wegen eines zunächst verdächtigen Gegenstandes in einem Schließfach ist ein großer Teil des Dortmunder Hauptbahnhofs am Dienstag zeitweise geräumt worden. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte am frühen Nachmittag in einem Fach einen großen quadratischen Gegenstand gefunden, den auch die Polizei nach erster Inaugenscheinnahme nicht habe zuordnen können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Nach näherer Untersuchung des verdächtigen Objekts unter anderem mit einem Röntgengerät konnten Entschärfungsexperten der Bundespolizei jedoch Entwarnung geben: Es gehe keine große Gefahr von dem Fund aus.

Von dpa