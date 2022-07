Haus der Geschichte hat rund 400 Objekte zur Flut gesammelt

Bonn (dpa)

Das Haus der Geschichte in Bonn hat bis jetzt etwa 400 Gegenstände zur Jahrhundertflut zusammengetragen. «Wir sammeln Objekte, die die Katastrophe in ihren verschiedenen Facetten dokumentieren», sagte Sammlungsdirektor Manfred Wichmann. Privatleute und Einrichtungen haben Dinge zur Verfügung gestellt, die von den Folgen des Hochwassers zeugen, das im Juli 2021 ganze Landstriche in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwüstete.

Von dpa