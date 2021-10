Hausbewohnerin stirbt bei Brand in Merzenich

Merzenich (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Merzenich ist in der Nacht zu Freitag eine Hausbewohnerin ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten die 74-Jährige noch aus ihrer Wohnung bergen, stellten aber unmittelbar danach der Tod der Frau fest, wie die Polizei in Düren mitteilte. Eine Anwohnerin war durch einen ausgelösten Brandmelder auf die starke Rauchentwicklung in dem nahegelegenen Einfamilienhaus aufmerksam geworden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar.

Von dpa