Hausboot- und Urlaubsbetrügerei: Haftstrafe verhängt

Neubrandenburg/Köln (dpa)

Das Landgericht Neubrandenburg hat einen Mann aus Nordrhein-Westfalen wegen einer Betrugsserie mit angeblichen Hausbooten und Ferienhäusern zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der 43-Jährige ist des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs in 135 Fällen schuldig, wie Richter Benjamin Beischer am Donnerstag in Neubrandenburg sagte.

Von dpa