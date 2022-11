Hausbrand führt zu Entdeckung illegaler Cannabisplantage

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Weil ein Kurzschluss in einem Haus in Mönchengladbach einen Dachstuhlbrand auslöste, hat die Polizei illegale Cannabisplantagen entdeckt. Beamte am Brandort hätten am Dienstag zunächst Menschen in dem benachbarten Mehrfamilienhaus vor dem sich eventuell ausbreitenden Feuer und der Gefahr von Rauchgasen warnen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa