Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt: Kasse mitgenommen

Am Donnerstagabend haben Unbekannte einen Supermarkt in Heek überfallen. Die Täter konnten flüchten. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Bewaffnete Unbekannte haben gegen 20.40 Uhr am Donnerstag einen Supermarkt in Heek überfallen. Sie hätten eine Kasse mit Bargeld geraubt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Die Höhe der Beute sei noch unklar.

Während zwei Täter bewaffnet und mit einer medizinischen Maske den Verbrauchermarkt betraten (beide zwischen 20 und 25 Jahre alt und mit dunkelblonden Haaren), habe ein dritter in einem Auto gewartet, teilten die Beamten weiter mit.

Nach der Tat am Donnerstagabend seien sie geflüchtet. Weitere Details zu den Hintergründen oder zur Waffe waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei im Kreis Borken bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu den Personen abgeben? Die Nach der Tatausführung flüchteten die Täter in einem schwarzen VW Tiguan mit bislang unbekannten Kennzeichen. Wer kann Hinweise zum Fahrzeug geben bzw. hat jemand einen Kennzeichenwechsel beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeileitstelle in Borken 02861/9004200 oder zu den Bürodienstzeiten über die Vermittlung 02861/9000 an das Kriminalkommissariat 11 in Borken. Hinweise können auch im online-Portal www.polizei.nrw.de abgegeben werden.