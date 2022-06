Heiße Temperaturen und Sommergewitter in NRW am Donnerstag

Offenbach (dpa/lnw) –

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen schwitzen am Donnerstag wieder bei heißen Temperaturen – ab dem Nachmittag gibt es im Südwesten dann auch das ein oder andere stärkere Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 32 Grad, meist ist es sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In der Eifel bleibt es demnach den Tag über wolkiger.

Von dpa