«Helden»: Innenminister Reul verleiht Medaille an Fluthelfer

Brühl (dpa/lnw)

Als Anerkennung für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen hat Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag mehrere Helfer ausgezeichnet. Er verlieh in Brühl bei Bonn die Medaille an zwei Polizisten, eine Polizistin, einen Polizeitaucher und einen Mitarbeiter der Lebensrettungsorganisation DLRG. Sie erhielten die eigens für den Zweck gestiftete «Feuerwehr- und Katastrophenschutz Einsatzmedaille». «Für mich sind Sie nicht nur Helfer, sondern Helden», sagte Reul. Er wollte auch in Bonn, Schleiden, Kreuzau-Stockheim, Eschweiler, Stolberg und Jülich weitere Helfer von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Polizei auszeichnen.

Von dpa