Hempel gewinnt deutsches Duell bei Darts-WM in London

London (dpa)

Debütant Florian Hempel hat das deutsche Duell bei der Darts-WM für sich entschieden und seinen Landsmann Martin Schindler besiegt. Der 31-Jährige setzte sich am Sonntagabend in London klar mit 3:0 durch und erreichte damit die zweite Runde des wichtigsten Turniers der Welt. Hempel zeigte bei seinem ersten Spiel im Alexandra Palace wenig Nervosität und sorgte mit Finishes von 156 und 158 Punkten früh in der Partie für Höhepunkte. Der gebürtige Brandenburger Schindler hingegen verlor auch seine dritte WM-Partie.

Von dpa