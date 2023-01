Henke nicht mehr im Bielefelder Trainerteam

Bielefeld (dpa)

Michael Henke gehört nicht mehr zum Trainerteam von Arminia Bielefeld. Laut Mitteilung des Fußball-Zweitligisten erfolgte dieser Schritt auf Wunsch von Chefcoach Daniel Scherning. «Es ist meine Entscheidung, ich wollte in meinem Trainerteam eine Veränderung. Ich danke Michael für seine Mitarbeit und dafür, wie er meine Entscheidung aufgenommen hat», wurde Scherning am Mittwoch zitiert. Henke habe sich bereits «in einer persönlichen Ansprache von der Mannschaft verabschiedet». Ob der 65-Jährige der Arminia in anderer Funktion erhalten bleibt, soll «zum späteren Zeitpunkt mit ihm besprochen» werden.

Von dpa