Henkel stoppt Investitionen in Russland

Düsseldorf (dpa)

Der Konsumgüterhersteller Henkel stoppt alle geplanten Investitionen in Russland. Dies betreffe zum Beispiel den Ausbau von Standorten, teilte der Konzern am Freitag mit. «Außerdem haben wir die Werbung in staatlichen Medien eingestellt und werden alle Sponsoringaktivitäten in Russland beenden», sagte Konzernchef Carsten Knobel.

Von dpa