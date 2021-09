Herbert Reul will im nächsten Jahr in den Landtag einziehen

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) peilt Medienberichten zufolge ein Landtagsmandat an. Der 69-Jährige will bei der Landtagswahl im Mai 2022 als CDU-Direktkandidat im Rheinisch-Bergischen Kreis antreten, wie die «Kölnische Rundschau» und der «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag) berichteten. Reul wollte sich dazu nicht äußern. Bis Montag läuft bei der CDU noch eine Meldefrist für die beiden Direktkandidaturen im Rheinisch-Bergischen Kreis für die NRW-Wahl. Von 1985 bis 2004 war Reul schon einmal im Landtag, danach zog es ihn in das Europaparlament.

Der frühere Generalsekretär der NRW-CDU hat derzeit kein Landtagsmandat. Das liegt daran, dass er noch EU-Abgeordneter war, als er 2017 von Brüssel nach Düsseldorf in das Landeskabinett wechselte. Mangels Landtagsmandats kommt er derzeit nicht als NRW-Ministerpräsident in Frage, wenn es den amtierenden Amtsinhaber Armin Laschet nach der Bundestagswahl nach Berlin zieht. Mit der Kandidatur für ein Landtags-Direktmandat würde Reul verdeutlichen, dass er auch künftig eine wichtige Rolle spielen will in der Landes-CDU.

Bisher sitzt der Christdemokrat Rainer Deppe für den Rheinisch-Bergischen Kreis im Landtag. Der 65-Jährige hatte aber schon im Mai erklärt, dass er seine Tätigkeit im Landtag nach vier Wahlperioden beenden wolle.