Herbstliches Wetter in Nordrhein-Westfalen

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf herbstliches Wetter einstellen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad ist mit vielen Wolken und teils Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Außerdem gibt es voraussichtlich schwachen bis mäßigen Wind im Westen des Landes. Die Nacht zu Freitag bleibt der Vorhersage zufolge unverändert stark bewölkt mit etwas Regen im Norden Nordrhein-Westfalens. Im Süden bleibt es demnach hingegen weitestgehend trocken. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 11 und 14 Grad.