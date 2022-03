Herrmann und Friedrich positiv: Gladbach und Bochum in Sorge

Bochum (dpa)

Mit zwei Veränderungen in der Startelf geht Borussia Mönchengladbach das Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim VfL Bochum an. Im Vergleich zum 2:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC rücken die beiden Defensivspieler Ramy Bensebaini und Stefan Lainer neu in die Anfangsformation. Die Borussia muss coronabedingt auf die beiden Innenverteidiger Nico Elvedi und Marvin Friedrich sowie Offensivspieler Patrick Herrmann verzichten.

