Herumstreunender Hund beißt Mann: Krankenhaus

Ein herumstreunender Hund hat einen Mann in Aldenhoven im Kreis Düren gebissen und so schwer verletzt, dass der 56-Jährige stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Mann war am Dienstagabend mit seinem eigenen Hund an einem Sportplatz spazieren, als der unbekannte Hund den 56-Jährigen angriff und ins Gesicht biss. Wie die Polizei am Mittwoch in Düren mitteilte, konnte der Mann den Hund dann abwehren. Der etwa kniehohe, schwarz-braune Mischlingshund lief davon. Das Tier trug kein Halsband.