Hilfsorganisation ISAR schickt weiteren Lastwagen in Ukraine

Hünxe (dpa/lnw)

Die Hilfsorganisation ISAR hat vom Niederrhein aus einen weiteren Transport in Richtung Ukraine auf den Weg gebracht. Am Freitag starte in Hünxe bei Wesel ein unter anderem mit Medikamenten, Medizintechnik und Feuerwehrgeräten beladener Lastwagen, teilte ISAR (International Search- and Rescue) mit. Anlässlich des Termins war NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vor Ort und sprach mit Helfern. «Gerade wenn Menschen in Not sind, zeigt sich die Stärke vom Ehrenamt, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen», hob der Regierungschef hervor.

Von dpa