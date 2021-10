Hinweise zu Gewaltfällen nach «Aktenzeichen XY...ungelöst»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zu vier Kriminalfällen aus NRW, die die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» aufgegriffen hat, sind zahlreiche Anrufe eingegangen. Ein Sprecher der Kölner Polizei sagte am Donnerstag, nach der Sendung am Mittwochabend habe man zehn Hinweise von Zuschauern erhalten. «Einer davon ist ermittlungswürdig, die anderen prüfen wir noch.» Das werde noch einige Zeit beanspruchen. In Köln geht es um die Tötung eines 54-Jährigen auf offener Straße in der Innenstadt im Jahr 1992. Der Mann war aus dem Nichts von einem jungen Täter angegriffen worden, der bis heute nicht gefasst werden konnte.

Von dpa