Historiker: Staat soll Kirche bei Aufarbeitung helfen

Hamburg (dpa)

Der Historiker Thomas Großbölting plädiert für eine staatliche Beteiligung an der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. «Ich habe den Eindruck, dass selbst einige Verantwortliche in der Kirche mittlerweile sehen, dass sie sich nur schwer am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können», sagte der Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Eine staatliche Begleitung dieses Prozesses wäre durchaus hilfreich.»

Von dpa