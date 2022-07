Hitze in NRW: Bis 40 Grad möglich

Der Dienstag wird in Nordrhein-Westfalen wohl der heißeste Tag der Woche: Westlich des Rheins sind bis zu 40 Grad Celsius möglich. In den übrigen Teilen erstrecken sich die Höchsttemperaturen von 36 bis 39 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Die Sonne scheint demnach den ganzen Tag, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Erde am Rheinufer ist durch die Hitze aufgeplatzt.

Der Wetterdienst hat den Waldbrandgefahren-Index für Teile des Bundeslandes am Dienstag auf die höchste Stufe 5 gesetzt. Dort besteht demnach eine «sehr hohe» Gefahr für Waldbrände. Für die übrigen Regionen in NRW gilt die Stufe 4, also eine «hohe» Gefahr.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen laut der Wetterexperten im Südwesten zunehmend Wolken auf, die Temperaturen sinken auf 26 bis 18 Grad. Ab dem Nachmittag werden Schauer und Gewitter erwartet, die zum Teil mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auch heftiger ausfallen können. Der DWD spricht von «lokalen Unwettern». Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 28 und 33 Grad, im Osten bleibt es bei bis zu 37 Grad länger sonnig und trocken. Am Donnerstag kühle es dann deutlich ab: Die Wetterexperten erwarten Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad.