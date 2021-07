Der «Tatort»-Star zeigte am Freitag ein Foto von sich bei Instagram, worin er mit konzentriertem Gesichtsausdruck auf einem Rennrad eine Asphaltstrecke entlangfährt, bekleidet unter anderem mit Radtrikot, sportlicher Sonnenbrille und Fahrradhelm. Daneben die Angabe: «90.1 Km 8. Juli 2021 825 Hm».

Derzeit findet in Frankreich die 108. Tour de France statt. Sie gilt als wichtigstes Radrennen der Welt. Der 56-Jährige, der außerhalb des Wettbewerbs auf der 159,4 Kilometer langen Strecke fuhr, schrieb dazu: «Die letzten 40 km auf der bereits abgesperrten Strecke der 12. Etappe der Tour nach Nimes, 4 Stunden bevor die Profis da ankamen.»

Liefers' Rennrad-Hobby

Die Anwesenheit des Schauspielers, der des öfteren Bilder von sich und seinen Radtouren bei Instagram teilt, sorgte demnach sowohl für Begeisterung als auch Verwirrung: «Jubel von den Menschen am Straßenrand und irritierte Blicke von den Polizisten: Warum ist die Spitzengruppe so früh und so alt?!», so Liefers. Der Instagram-Beitrag war bis Freitagnachmittag mit über 7000 Herzen markiert.

Liefers tritt seit Jahren als kauziger Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne im populären Münster-«Tatort» auf.