Hochhauskomplex evakuiert: Sechs Bewohner in Klinik

Ein Gebäudekomplex in Düsseldorf ist nach einem Kellerbrand in der Nacht zu Freitag evakuiert worden.

Man habe 77 Menschen unverletzt aus den Häusern gerettet, sechs Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Einsatz habe kurz vor 2.00 Uhr begonnen und werde voraussichtlich noch einige Stunden dauern, sagte der Sprecher am Morgen. Es sei davon auszugehen, dass alle Bewohner aus dem Haus gebracht werden konnten. Zuvor hatte die «WAZ» per Twitter über die Evakuierung von zwei Hochhäusern berichtet. Laut Feuerwehr sind Details zum Vorfall noch unbekannt.