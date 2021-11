Hochzeitskorso auf Autobahn 61: Polizei stoppt sechs Autos

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Auf der Autobahn 61 hat ein Hochzeitskorso aus rund zwei Dutzend Autos den Verkehr auf der ganzen Breite in Fahrtrichtung Venlo ausgebremst. Die Fahrer von drei hochmotorisierte Autos hätten am Samstagnachmittag sofort nach der Anschlussstelle Mönchengladbach-Wickrath die Warnblinker eingeschaltet und gebremst, teilte die Polizei in Düsseldorf am Montag mit. Daran hätten sich riskante Fahrmanöver wie Rechtsüberholen und dichtes Auffahren angeschlossen.

Von dpa