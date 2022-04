Hochzeitskorso auf der A2: Streifenwagen ausgebremst

Zuerst waren mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge mit eingeschaltetem Warnblinklicht in Richtung Oberhausen unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrer bremsten den Verkehr teilweise bis zum Stillstand ab. Zeugen riefen die Polizei. Dann fuhr die Gruppe auf der A2 in Richtung Hannover zurück. Hier wiederholten sie das gefährliche Manöver. Zwei Polizisten wurden in ihren Streifenwagen ausgebremst. Die Beamten stellten die Führerscheine sicher, nachdem sie zwei Autos stoppen konnten. Die Ermittlungen zu weiteren Fahrzeugen und Fahrern sind laut Mitteilung noch nicht abgeschlossen.