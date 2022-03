Hockey Pro League: Deutsche Teams erfolgreich

Mönchengladbach/Hamburg (dpa)

Die deutschen Hockey-Herren haben in Mönchengladbach auch ihr zweites Spiel der FIH Hockey Pro League gegen Spanien mit 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen. Dabei musste der Gastgeber am Sonntag erst Sekunden vor dem Ende das 1:1 (0:0) hinnehmen. Zuvor hatte Gonzalo Peillat (48. Minute/Mannheimer HC) die Auswahl von Bundestrainer André Henning per Strafecke in Führung gebracht.

