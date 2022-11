Höne kämpft gegen Widerstände um Parteivorsitz in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen FDP-Landtagsfraktion Henning Höne ist fest entschlossen, trotz Widerständen auch nach dem Landesparteivorsitz zu greifen. Er sei derzeit in den Gliederungen des rund 20.000 Mitglieder starken Landesverbands unterwegs und werde sich am 21. Januar beim Parteitag in Bielefeld um den Vorsitz bewerben, sagte der 35-jährige Münsterländer am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa