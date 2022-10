Hoeneß über 2:2 in Dortmund: «Das ist nicht bayern-like»

München (dpa)

Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht den in letzter Sekunde verspielten Sieg bei Borussia Dortmund als untypisch für den FC Bayern München an. «Das ist eigentlich nicht bayern-like, wenn man 2:0 führt, dann sollte man das Spiel gewinnen», sagte der 70-Jährige in der Sendung «Der Sonntags Stammtisch» im BR Fernsehen.

Von dpa