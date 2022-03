Hoffenheim stellt Champions-League-Ansprüche: 1:0 in Köln

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß kam am Sonntagabend zu einem 1:0 (0:0) beim 1. FC Köln und verbesserte sich mit dem vierten Sieg hintereinander auf den vierten Rang in der Tabelle. Die Kölner blieben Achte und mussten vor 37 500 Zuschauern im Rennen um einen Europapokal-Platz einen Rückschlag hinnehmen. Stefan Posch nutzte in der 61. Minute eine der zahlreichen Chancen der Hoffenheimer zum entscheidenden Treffer. In der Schlussphase vergaben die Gastgeber indes mehrfach Möglichkeiten zum Ausgleich.