Hofmann könnte WM-Aus drohen: Gladbach bangt auch um Sommer

Darmstadt (dpa)

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann muss möglicherweise um seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar bangen. Der 30-Jährige von Borussia Mönchengladbach war am Dienstag beim Pokal-Aus (1:2) in Darmstadt mit dem Verdacht auf eine Schultereckgelenksprengung zur Pause ausgewechselt worden. Das sagte Trainer Daniel Farke nach dem Abpfiff bei Sky. «Ich hoffe, das erfüllt sich nicht. Er ist nach einem Foul dann liegen geblieben und hat sich noch bis zur Halbzeit durch geschleppt, ich musste dann wechseln», sagte Farke.

Von dpa