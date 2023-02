Hofmann sieht WM-Aus als größten Misserfolg seiner Karriere

Er selbst habe Weile benötigt, um das zu verarbeiten. «Ich fresse das nicht in mich hinein und lese auch nicht alles. Ich finde es besser, mir da meine eigenen Gedanken zu machen und mit meinen liebsten Menschen darüber zu reden», sagte der 30-Jährige.

Sein größter Wunsch ist jetzt die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. «Ich möchte fit bleiben, um es in den Kader schaffen zu können. Eine Heim-EM ist etwas ganz Großes, was nur wenige Fußballer erleben. Für uns Spieler, aber auch für Deutschland, ist das ein ganz besonderes Event», sagte Hofmann.