Hohe Energiekosten: Alu-Firma halbiert Hüttenproduktion

Neuss (dpa/lnw)

Der Aluminiumkonzern Speira senkt wegen hoher Strompreise die Produktion in seinem Neusser Rheinwerk drastisch. Man habe entschieden, die Produktion von Primäraluminium bis auf Weiteres auf 50 Prozent abzusenken und damit auf nur noch 70.000 Tonnen pro Jahr, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neuss mit. Dies sei eine Folge der steigenden Energiekosten. Die Firma hat rund 5000 Mitarbeiter vor allem in Norwegen und Deutschland, davon sind 800 in dem Neusser Werk beschäftigt.

Von dpa