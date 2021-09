Horn: Situation «emotional» mit Stöger-Zeit vergleichbar

Köln (dpa)

Fußball-Torwart Timo Horn erkennt beim 1. FC Köln zumindest von der Atmosphäre her derzeit Ähnlichkeiten zur erfolgreichen Zeit unter Ex-Trainer Peter Stöger. Die Herangehensweise des aktuellen Trainers Steffen Baumgart unterscheide sich zwar vom defensiv orientierten Ansatz Stögers, aber «emotional» lasse sich das miteinander vergleichen. «Auch damals haben wir viele Spiele über den Mut und den Teamspirit gewonnen. Es wäre großartig, wenn wir eine neue Erfolgsgeschichte schreiben könnten», sagte Horn in einem Interview der «Sport Bild». In der Bundesliga steht der FC nach fünf Spieltagen auf Rang sieben.

Von dpa