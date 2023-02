Hotelbranche darf sich über mehr Gäste freuen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach ihrem tiefen Fall in der Corona-Pandemie erholt sich Nordrhein-Westfalens Hotelbranche wieder. Im vergangenen Jahr hatten die Beherbergungsbetriebe in dem Bundesland 20,3 Millionen Gäste und damit 83,4 Prozent mehr als 2021, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Auf dem Vorkrisenniveau ist die Branche allerdings noch nicht, im Jahr 2019 waren es 24,3 Millionen Gäste gewesen - im Vergleich zu damals fiel 2022 also noch ein Minus von 16,4 Prozent an.

Von dpa