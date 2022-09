HSV-Trainer Walter freut sich über die «Qual der Wahl»

Hamburg (dpa/lno)

Trainer Tim Walter kann vor dem Topspiel des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf personell aus dem Vollen schöpfen. «Die Jungs machen es mir nicht leicht, aber ich bin froh über die Qual der Wahl», sagte der 46 Jahre alte Coach am Donnerstag vor dem Heimspiel des Aufstiegsfavoriten am Samstag gegen den Tabellenfünften (20.30 Uhr/Sky und Sport1).

Von dpa