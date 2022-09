Hudson-Odoi gegen Freiburg nicht in Leverkusens Startelf

Leverkusen (dpa)

Der englische Fußball-Nationalspieler Callum Hudson-Odoi steht entgegen der allgemeinen Erwartung doch nicht in der Startelf von Bayer 04 Leverkusen. Der 21-Jährige sitzt vier Tage nach seiner Ausleihe vom FC Chelsea zunächst nur auf der Bank gegen den SC Freiburg. Der Flügelspieler, an dem auch schon mal der FC Bayern München und Borussia Dortmund Interesse zeigten, war von Chelsea-Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison noch nicht eingesetzt werden.

Von dpa