Hütter zu verletztem Beyer: «Wird sicher länger ausfallen»

Der 21-Jährige dürfte den Borussen nach dem 5:0 (3:0) am Mittwochabend einige Wochen fehlen. «Es wird sich schon um eine Muskelverletzung handeln», sagte Gladbach-Coach Adi Hütter nach dem ersten Pokalsieg Gladbachs überhaupt gegen den Rekordmeister. Beyer musste dabei bereits nach gut 50 Minuten ausgewechselt werden. «Er wird sicher länger ausfallen», sagte Hütter anschließend. Die Borussen spielen am Sonntag in der Bundesliga gegen den VfL Bochum