Hummel sorgt für Panik: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Dabei sei eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Demnach sei der 21-Jährige am Dienstagmittag an einer Ampel in Paderborn vom Bremspedal abgerutscht und habe mit seinem Wagen eine vor ihm wartende Fahrradfahrerin touchiert. Die 26-Jährige habe sich bei ihrem Sturz schwer verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem sei der Wagen des 21-Jährigen weitergerollt und in ein davorstehendes Auto geprallt. Beide Autos wurden leicht beschädigt.