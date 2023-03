Hund krabbelt in Rattenbau: Feuerwehr gräbt ihn wieder aus

Der Hund krabbelte so tief in den Bau, dass er sich nicht mehr selbst daraus befreien konnte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Als die Laute des Tieres immer leiser wurden, alarmierte sein Besitzer die Feuerwehr. 14 Einsatzkräfte rückten an und befreiten «John Boy» aus dem Höhlensystem, das mit Schippen und Spaten freigelegt werden musste. Nach eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute den verängstigten Hund ausgraben und wohlbehütet seinem Herrchen übergeben.