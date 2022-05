Hunderte bei Treffen der Klima- und Kurdenbewegung

Lützerath (dpa/lnw)

Mehrere Hundert Jugendliche und Kurdenvertreter sind am Samstag am Rande des Tagebaus Garzweiler zu einem Jugendfestival zusammengekommen. Bei dem Kulturtreffen in dem weitgehend verlassenen Örtchen Lützerath solidarisieren sich laut Veranstalter Klima-Aktivisten mit der kurdischen Freiheitsbewegung.

Von dpa