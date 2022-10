Hunderte demonstrieren für bezahlbaren Wohnraum

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Hunderte Menschen haben am Samstag auch in Nordrhein-Westfalen am bundesweiten Aktionstag für bezahlbaren Wohnraum teilgenommen. Das Initiatoren-Bündnis, das unter anderem einen Mieterhöhungsstopp in stark angespannten Wohnungsmärkten fordert, hat auf dezentrale Informationsveranstaltungen gesetzt. Auf große Kundgebungen sei bewusst verzichtet worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) NRW.

Von dpa