Hunderte Kohle-Gegner demonstrieren bei Tagebau Garzweiler

Erkelenz (dpa/lnw)

Im Braunkohle-Dorf Keyenberg ist am Dienstag ein Demonstrationszug mit mehreren Hundert Klimaaktivisten gestartet. Die Gruppe sei in Richtung des Nachbardorfes Holzweiler in der Nähe des geräumten Ortes Lützerath am Tagebau Garzweiler unterwegs, sagte ein Polizeisprecher in Aachen. Der Protestzug war von einer Person für mehrere Initiativen angemeldet worden.

Von dpa