Hunderte von Demonstranten und Polizisten vor Lützerath

Erkelenz (dpa)

Am Rande einer großen Demonstration gegen den rheinischen Braunkohletagebau hat sich die Stimmung am Samstag zunehmend aufgeheizt. In angespannter Atmosphäre standen sich am Nachmittag Hunderte Polizisten und Hunderte Demonstranten unmittelbar vor dem Dorf Lützerath gegenüber. Aus den Reihen der Demonstranten erklang immer wieder der Ruf «Auf nach Lützerath! Auf nach Lützerath!»

Von dpa