Huub Stevens: Richtig, dass Büskens wieder Co-Trainer wird

Gelsenkirchen (dpa)

Schalkes früherer Erfolgscoach Huub Stevens findet es gut, dass Aufstiegstrainer Mike Büskens trotz der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in Zukunft wieder als Assistent arbeiten will. «Mike hat mich angerufen, nachdem Dimitrios Grammozis entlassen wurde, und mich gefragt, ob er als Trainer einspringen soll. Ich habe ihm geantwortet: «Mike, du musst das machen, wenn einer den Aufstieg schafft, dann du»», sagte Stevens der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa