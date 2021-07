IC- und ICE-Züge zwischen Köln und Düsseldorf freigegeben

Bahnfahrer können ab sofort zwischen Köln und Düsseldorf alle ICE- und IC-Züge mit Nahverkehrstickets nutzen. Die Freigabe gilt bis einschließlich 5. August, wie der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) am Freitag in Köln mitteilte. Hintergrund sind die massiven Beeinträchtigungen im Schienenverkehr in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz durch die Hochwasser-Katastrophe.

«Zwischen Köln und Düsseldorf fahren täglich bis zu 40 ICE- und IC-Züge. Wir haben eine pragmatische Lösung gefunden, um Pendlern ihren täglichen Weg zumindest etwas erleichtern zu können», erklärte der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn für NRW, Werner Lübberink. «Die Freigabe des Fernverkehrs zwischen Düsseldorf und Köln ist in dieser schweren Zeit eine praktische Handreichung für unsere Fahrgäste», erklärte VRR-Vorstandssprecher Ronald R.F. Lünser.

Der Zweckverband empfahl allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die geplante Fahrt zu informieren, etwa im Internet. Aufgrund der dynamischen Lage könne es weiterhin zu zusätzlichen Ausfällen, Verspätungen und Beeinträchtigungen kommen.