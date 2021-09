Idar-Oberstein: Reul will gegen Hetze im Netz vorgehen

Düsseldorf/Idar-Oberstein (dpa/lnw)

Nach der Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) will NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) gegen Menschen vorgehen, die die Tat im Internet verherrlichen. «Solche Leute dürfen sich in den unzähligen Verästelungen des Netzes nicht sicher fühlen. Deshalb werden wir das Netz noch intensiver durchleuchten, um das Identitätspuzzle zusammenzusetzen und die Hetzer aus der Anonymität herausholen», sagte Reul am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa