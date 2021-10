IG Metall fordert sozial-ökologischen Umbau der Industrie

Duisburg (dpa/lnw)

Die IG Metall hat am Freitag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens für einen sozial-ökologischen Wandel der Industrie demonstriert. Die Gewerkschaft schätzte die Teilnehmerzahl NRW-weit auf insgesamt 8000. Die größte Kundgebung gab es am Stahlstandort Duisburg. Dort wollte am späten Vormittag auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zu den Metallern sprechen.

Von dpa